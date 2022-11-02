男女交往不一定能走到最後，但有些分手理由總是令人咋舌，一名女大生表示，因為欣賞男友功課很好開始交往，但指考放榜後，男友因失常沒能考上頂大，讓她感覺原本的喜歡已經變調，興起分手的念頭，讓一票網友看了直搖頭。

一名成功大學女大生在Dcard發文表示，自己欣賞男友功課很好，常常能教她解題，不過指考表現失常，只能填上中央大學，考量能離她近一點，最後選擇中山大學，但她坦言覺得喜歡他的理由已經不在了，也不敢向同學說男友讀哪間大學，「現在跟他聊天都覺得他很笨，很討厭他還一直認為比我聰明」，苦惱提分手會很過分嗎？

貼文一出引起網友熱議，許多網友紛紛砲轟原PO，「沒考上頂大就開始覺得對方聊天很笨？是不用這樣瞎扯一堆」、「人家都為了你離你近一點還嫌 可憐普信女」、「真好奇什麼系的還會看不起人，真丟學校的臉」、「工具人變男友，再變工具人，可憐」、「感覺你只是在找免費家教，還是乾脆跟教授在一起好了」。

不過也有人能理解原PO心態，「我自己跟我周遭的朋友也是看學歷看得很嚴重，不要因為大眾的道德綁架，感情沒有是非對錯，現在沒辦法接受就快分手」、「不一定是唬，現實真的有這種人」、「其實選男友看學歷看成績，就有點像出社會很多女生看男生的財力擇偶觀一樣」、「不愛就坦白跟他分手吧，下一個記得找頂大畢業的」。