搭捷運該不該讓座，都有各自考量，一名女網友分享，自己就算不坐博愛座，也會遇到道德綁架魔人逼讓位，為了不再妥協，決定開始假裝是孕婦，多次成功逼退來搶座的大媽，直呼「真的屢試不爽」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己平常搭捷運完全不會坐博愛座，因為怕遇到道德綁架魔人，但不坐博愛座，道德綁架魔人還是無處不在，所以遇到身強體壯的歐巴桑要求讓位時，都會一說自己是孕婦，如果被對方質疑這麼年輕就懷孕，就用「又不是每個人都看起來老」回應，不過如果遇到真的孕婦跟行動不便者，自己還是會讓座。

貼文一出引發熱議，「超強的，請受我一拜」、「我曾經在公車上遇過一個老人，一上車就開罵在座各位年輕人，然後站在面前命令你起來不准坐著」、「之前懷孕還遇到老人要我起來 說什麼沒有65歲不准坐」、「現在連年輕人真的懷孕都有可能被叫起來了嗎」、「才不在乎那些道德綁架的人，他們愛怎麼講就怎麼講」。

也有人分享各自的護座手法，「沒坐博愛座，但是我是表演極度疲累上班族狂點頭睡覺」、「我從店裡到捷運站一路裝跛腳的，一上車就有位置了」、「我都直接把我的義肢拆給對方看」、「我朋友一上車戴上眼罩，一律與世隔絕」、「把外套捲起來看起來像嬰兒，這樣就會有人讓位了」。