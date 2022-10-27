警方統計遺失物品種類。（捷運警察隊提供）

捷警善用「App」定位功能 男大生遺失手機半小時內尋回

北市一名男大生日前搭乘計程車在西湖捷運站下車時，不慎將手機遺失，焦急慌張請求捷運警察幫忙，經捷警運用科技功能定位，男大生對於手機失而復得，頻頻向警方致謝。

北市捷運警察隊第三分隊警員王詠欣，10月17日值班時，一名男大生焦急跑進分隊詢問是否有人拾獲手機，男大生進一步拜託員警，並稱手機是他打工存了許久的薪水才得以購買，王姓女警先行安撫男大生情緒後，進一步詢問詳細情形。

男大生表示搭乘計程車至西湖捷運站下車後，直接前往打工地點時才發現手機不見，待打工結束立即前往西湖捷運站詢問是否有人拾獲手機。王員進一步詢問手機廠牌，因王員熟知該品牌手機有機體定位功能，立即請男大生透過朋友幫忙顯示遺失手機仍在西湖捷運站附近，並在詢問處找回手機。

捷運系統統計，受理遺失物品案件1月至9月共有494件，其中以隨身包包計有131件占26％最多，手機等電器用品有89件占18％次多，遺失地點以捷運列車上占36％最多。

捷運警察隊呼籲，搭乘運輸工具下車時，先檢查隨身物品是否遺留在車上後再離去，以免遺失。萬一發生物品遺失，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，尋回遺失物之機率將大大提升。