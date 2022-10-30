潘柏希拍了地鐵站滿滿人潮。（摘自臉書）

南韓首爾梨泰院29日晚間湧進10萬人狂歡慶祝萬聖節，卻發生推擠踩踏意外事故，已知造成153人死亡、103人受傷。8點檔男星潘柏希在意外發生當下，人正好也在梨泰院，他已在IG、FB限動報平安：「收到很多詢問訊息，原來意外就在眼前，直到離開才知道發生踩踏傷亡事故，我與同行友人都平安，謝謝關心」。

潘柏希在民視8點檔《黃金歲月》殺青後休息一段時間，27日與友人飛往首爾度假，連日來也在社群分享他到處走、吃吃喝喝的悠閒旅行照片，昨晚梨泰院發生踩踏駭人意外事故後，不少粉絲私訊關心他，他坦言昨晚也在梨泰院，但是在離開後才知道發生踩踏傷亡事故。他除了Po事故現場照報平安，也可見地鐵站塞了滿滿人潮。

梨泰院現場人潮滿滿。（圖／藝人潘柏希提供）

梨泰院現場。（圖／藝人潘柏希提供）

潘柏希透過經紀人表示，當時他在梨泰院時聽到很多人哭和大叫的聲音，還誤以為是遊行效果，渾然不知發生事故，從餐廳吃完晚飯出來發現還是人好多，他與友人就趕緊回下榻的地方，是回去途中一直聽到很多消防車救護車，打開手機、看了新聞才知道發生這麼驚悚恐怖的事，至今仍心有餘悸，已考慮提早結束旅程回台灣。