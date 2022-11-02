因應感應交易之便利性及滿足商戶受理「發現®全球網路卡」 收單需求，並提供持卡人在臺灣的交易便利體驗。台新銀行邀請信用卡國際組織Discover 及支付服務廠商 Soft Space三方合作，升級「台新手付APP」推出Discover手機感應收款服務。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新長期致力於協助商戶可透過低成本、簡單及安全的支付技術，完成快速收款體驗。台新手付APP提供商戶可使用原有Android裝置設備(手機、平板)，直接向消費者進行感應收款服務，不論是計程車、導遊、直銷、攤商、水電修護、VIP到府服務等移動式行業、餐飲桌邊結帳與中大型連鎖商店皆適用，可服務來自全球使用發現®全球網路卡的國際旅客。

蘇育徵說明，總部位於馬來西亞的全球領先服務廠商 Soft Space為支持台新手付開發應用Discover Tap on Mobile技術之合作夥伴，協助台新銀行及其商戶導入Discover創新的Tap on Mobile信用卡收單解決方案，為多樣化的支付市場，帶來符合未來趨勢的支付技術，進而促進感應式付款的蓬勃發展。

發現金融服務公司亞太區董事總經理Annie Zhang表示，與台新銀行和Soft Space成為合作夥伴，可以讓發現全球網路卡持卡人使用最新的感應付款模式，並在台灣有享有更多商戶帶來的便利交易體驗。

Soft Space公司執行長鄭仁義表示，我們很榮幸一路以來與台新銀行的協同合作及服務創新，包含這次為Discover推出Tap on Mobile解決方案提供相關支持。這次的合作足以顯示我們具備不斷改進及優化我們的解決方案的能力，以滿足Discover等不同國際信用卡組織計畫的需求，藉以向市場提供更加完善的服務。

「台新手付」今年及去年共榮獲七項國內外獎項肯定，台新銀行向來領先業界提供全方位的收付服務，未來也將持續創新及整合各式支付金流技術，為商戶創造更多的獲客商機。