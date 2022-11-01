不少觀眾在觀看演唱會時都會使用手機錄影留念，近日有網友在看張惠春表演時，驚見一悲劇在眼前發生，原來是前方有名觀眾高舉手機的「計算機」，錄影整整2分鐘都沒發現，網友事後將照片分享到臉書社團，搞笑畫面笑翻一眾網友。

網友在看張惠春表演時，驚見前方觀眾竟高舉手機的「計算機」，錄影整整2分鐘都沒發現。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張照片，原PO日前去看演唱會，張惠妹的胞妹張惠春正在台上表演時，不少觀眾紛紛拿起手機拍照、錄影，不過，原PO前方有名觀眾將手機高舉過頭準備錄影留念，沒想到他抬手舉了2分鐘，打開的竟不是相機，而是「計算機」，搞笑畫面讓原PO決定分享到臉書，原PO事後也暖心表示有將影片分享給當事者。

貼文曝光後掀起全網熱議。(翻攝臉書路上觀察學院)

貼文曝光後掀起全網熱議，網友們看完笑翻，「真正的拍攝者不救」、「你沒看表演，看了他兩分鐘」、「如果妳伸手幫他按 35＋52，我相信他拿下來時，一定會按＝（87）」、「錄影的成果跟它計算的一樣＝0」、「其實你錯了…他的計算機是可以錄影的（？）」、「沒事沒事，他只是在算現場人數」、「我喝醉時設鬧鐘，也有設定到計算機過」；更有不少網友搞笑後製P圖，「好啦，我幫他錄影了」、「不怕，我幫他幫他幫他幫他幫他...錄了」。