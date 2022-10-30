蕭閎仁本月中發生嚴重車禍意外。（翻攝蕭閎仁臉書）

蕭閎仁本月中發生嚴重車禍意外。（翻攝蕭閎仁臉書）

蕭閎仁本月中發生嚴重車禍意外。（翻攝蕭閎仁臉書）

蕭閎仁5月剛結婚升格人夫，他今（30日）在臉書發文透露自己本月中發生重大車禍事故，連人帶車翻落山谷，當時車上連他一共5人，在車體嚴重變形下最後仍保住性命，「其實….我也不知道還能活著，當翻落7、8圈的時候，那時真的感覺離死很近了，每個下一秒感覺不是要離世就是要癱瘓這世，心裡真的強烈的想…快有什麼東西將我們擋下吧！因為感覺再翻下去大家就不行了」，所幸車體翻滾2、3圈後奇蹟似地停止了，「真的慶幸我們5人在醫院還能大家一起說話」。

他表示意外發生於10月12日中午，車子滾下山谷後被一棵樹擋住，「大家都還有意識在，四個門全變形無法開，幸好尾門翻滾時開了，大家從尾門趕緊一位位出去，看了彼此大家都受傷流血了...當下又下雨起霧…我和其他兩位的手機不見，只剩另外兩位的手機，看了訊號很弱撥不出110，我與另一位拿了其中一人手機先往上爬了五十公尺左右…終於有多一格訊號可撥通了」，特別感謝當天所有冒險救援的人員辛苦。

他事後回想也許冥冥中有所安排，「我覺得那些樹很像事發前幾天我去拜拜的媽祖婆的手，把我們擋著。 一切也不知道怎麼說，就像是…好像能避免的事但卻還是要發生，我希望大家都能早日康復，連我自己也是，我們下次再見面時，請讓我好好擁抱你們」。