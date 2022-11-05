國民黨台北市長參選人蔣萬安出席台北市長辯論會。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席台北市長辯論會。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安出席台北市長辯論會。（楊亞璇攝）

台北市長辯論／再提「勸戴口罩遭刺店員」陳時中陣營急跳腳 蔣萬安：到底有多害怕想起

唯一一場台北市長三腳督唯一場辯論將在今下午2時登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安下午1點14分以一襲深藍西裝搭藍色領帶亮相，他透露，太太幫他挑選領帶，但因為太太懷有身孕不方便前來，但出門前有給他加油，兒子則給他擁抱，並表示會平常心面對。

蔣萬安表示，今天很期待這場辯論會，希望藉由這個機會，可以把他對市政擘畫的願景很清楚地向市民朋友報告，同樣也可以向另外2位候選人交換市政的想法，這一周他也把握空擋積極準備、跟團隊做很多的演練，他表示自己是平常心。

談到自身服裝搭配，蔣萬安表示，這是他平常的穿著，比較特別的是太太特別幫他挑選領帶，太太認為在鏡頭上會看起來比較有精神，而太太因為還懷有身孕比較不方便前來，但她當然在出門前特別給他加油，大兒子得立特別給他一個深深緊緊的擁抱。

至於有什麼議題特別想請教對手，蔣萬安指出，希望透過辯論會，把彼此對台北市擘畫的願景、相關藍圖實際政策，相互交換意見、跟市民報告，希望選戰回到相關公共議題討論的主軸。

蔣萬安加油團陣容堅強，包括立委林奕華、李德維、李貴敏、北市議員游淑慧、徐巧芯、國民黨行管會主委邱大展、國民黨市黨部主委黃呂錦茹、蔣萬安競辦發言人黃子哲都出席應援。

蔣萬安說，很謝謝他的團隊，包括幾位委員、議員一直以來都給予很大的協助，在辯論會上我們就是回歸到公共議題的討論希望對於台北市擘畫願景、相關藍圖，可以透過這個時間向市民朋友做很詳盡的說明。