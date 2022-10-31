林祈烽質疑，捷運藍線在盧秀燕執政4年來無進度，預算更增加300多億；曾威則說，捷運藍線乘載大肚山、海線居民的殷切期盼，卻沒有設站在人口密集的坪頂站，對大肚山居民不公平。（潘虹恩）

綠營市議員掛「拒絕再盧」看板 盧秀燕與中市府這樣說

民進黨台中市議員林祈烽及市議員候選人曾威31日上午於龍井區台灣大道5段看板下舉行記者會，批捷運藍線在台中市長盧秀燕執政4年間毫無進度，預算更增加300多億；對此，中市府回應，捷運藍線已提送第4次修正後報告書及補充資料予交通部審查中，經費則因物價增長重新作出調整。

林祈烽質疑，捷運藍線在盧秀燕執政4年來無進度，預算更增加300多億，針對為何變更藍線捷運設計、更改站點、預算增加等問題，盧秀燕皆不願意提出任何報告與說明，導致進度延宕18個月；曾威說，捷運藍線乘載大肚山、海線居民的殷切期盼，盼完工後來往市區更便利，盧秀燕更改了原先已核定規畫，增設站點與機廠，卻沒有設站在位於東海商圈、人口最密集的坪頂站，反而設在周圍居住人口稀少的正英站，這對大肚山上的居民來說非常不公平。

中市府交通局回應，捷運藍線已分別於今年5月及8月提送第4次修正後報告書及補充資料予交通部審查，捷運藍線環境影響說明書於今年9月7日已通過行政院環境保護署環境影響評估審查委員會審查，市府將持續與中央溝通、積極配合，爭取行政院核定捷運藍線；而經費增加的主因則是近年物價增漲，交通局重新估算並調整計畫經費，以降低後續推動風險，所以綜合規劃經費調整屬合宜且必要。

至於設站在正英路口，交通局則說，考量沙鹿區交通進出主要仰賴英才路、正英路連接台灣大道，因此增設正英路口捷運高架站，並可搭配捷運站旁停車場用地發揮區域接駁轉乘策略，提升沙鹿地區的大眾運輸服務、促進地區整體發展，將外圍人口納入捷運服務範疇。

日前多位民進黨議員串連在大街小巷掛出「拒絕再盧」的看板，盼選民支持行動派市長蔡其昌。盧秀燕30日下午於競選總部出席醫事衛生長照團體後援會成立，針對媒體詢問「拒絕再盧」看板，盧秀燕曾說，選舉不打口水戰，要用政績說話，市民期待多年的東豐快速道路停工多時，如今舉行復工典禮，可見台中市政府的建設力與執行力；選舉是君子之爭，希望所有候選人都能正向選舉。