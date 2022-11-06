九合一選舉倒數20天，爭取連任的台中市長盧秀燕6日一早前往大坑登山步道向山友、攤商拜票。（馮惠宜攝）

談北市長辯論看法 盧秀燕謝謝蔣萬安

九合一選舉倒數20天，爭取連任的台中市長盧秀燕今（6）日一早前往大坑登山步道向山友、攤商拜票，並沿路發放象徵善的循環、正向選舉的扇子；面對媒體詢問，首場北市長辯論的看法，她則感謝蔣萬安在辯論中肯定台中以及她的施政成績。

盧秀燕在台中北屯區同樣爭取連任的四名議員：黃健豪、沈佑蓮、陳成添、賴順仁以及多名里長陪同下前往大坑登山步道，一面拜票更發送消暑的扇子，一路上遇到許多民眾要求握手、簽名、合照，熱情攤商拿著叫賣用的麥克風帶動遊客高喊「盧秀燕凍蒜」。

盧秀燕也持續穿著職棒地主隊中信兄弟的球衣跑行程，她表示，很高興中信兄弟昨晚奪下首戰，大家都知道台中的地主隊中信兄弟去年封王，今年希望可以蟬聯總冠軍，她也帶領登山民眾一起高喊「中信兄弟總冠軍」！

現場有媒體指稱，民進黨台中市長候選人蔡其昌指她不願參加辯論；盧秀燕回應，11月15日台中市選委會就要舉行辯論會，她有勾選要參加，11月15日就有公辦辯論會。

當問及她對首場北市長辯論的看法，她則表示，因為時間的關係，自己行程很多，沒辦法看辯論，不過她聽說大家表現都很好，她也特別感謝蔣萬安，聽說他有在辯論中肯定台中的施政、肯定她的施政。