便利商店提供各種生活服務，店員們也時常忙到不可開交，就有網友認為，超商最該改成自助式的服務是「繳費」，獲得眾人共鳴，紛紛坦言最怕拿一疊帳單要繳費的客人排在前面，害後面一群人跟著等，有人也建議超商應增收手續費，提升效率。

一名網友在PTT八卦板以「繳費才是超商最該自助的吧」發文表示，超商自助微波、自助咖啡都只是節省店員一個轉身動作，「繳費才是真的被三寶浪費時間」，明明可使用自動扣款，卻從ATM領錢再去占用收銀台，甚至要求哪張要釘收據哪張不要，「應該直接裝一台自助繳費機，想繳多少就給他繳」。

貼文引起網友共鳴，留言中不少人直指排隊最怕遇到繳費的客人，「當你趕時間的時候看到前面人拿一疊帳單會很火」、「手機繳一繳就好硬要去排隊繳」、「看過三寶那70幾張停車繳費單去繳，等到火大」、「真不知為何一堆人喜歡拿著一疊帳單去超商繳費」、「每次等的時候都很肚爛，還在那邊慢慢拿，慢慢找」、「聽到蓋章和釘書機的聲音可以血壓拉滿」。

但就算設了自助繳費機，也有人表示不看好，「你裝那個機器，三寶也不會用啦」、「會變成要配一個店員教婆媽操作機器」、「有些人不愛自動扣款，拿手上去繳比較有實感」、「會去用機器的就會乾脆用轉帳或扣繳了」、「繳費太沒效率，要收更高的手續費才對」、「實體繳費收取50元服務費，逼退這些三寶」。

除了繳費外，還有網友認為咖啡、取貨也很花時間，「咖啡跟取包裹拖到的時間更多好嗎」、「超商取貨跟煮咖啡才是浪費時間，咖啡才是該自助」、「日本連咖啡都要自己搞」、「咖啡才該自助吧，反正去吃把費也是自己按不是嗎」。