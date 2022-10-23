不少醫院的診間總是人滿為患，就有網友在PTT發文提問，曾目睹一個門診掛號能高達70人，而且看診速度明顯消化不及，對於掛爆看不完的窘境，到底醫院跟醫生到底是怎麼想的？結果釣出一名醫師回答，坦言花心力看病人是吃力不討好，也點出癥結是體制問題，看診10秒跟10分鐘都是死豬價。

一名醫師回文表示，自己看診30多位病患就要5小時，坦言花心力看病人是另一種檔次，「健保對於醫師看診時間長短並沒有加成給付，一律死豬價看10秒跟看10分鐘同樣的價錢」，若是看得太久也會影響護理師休息時間，所以醫院會要求醫師加快看診速度，不然就是減診或扣薪，造成好好看門診對醫師只是額外的折磨。

這名醫師也提出3點呼籲，建議民眾可以寫信到院長信箱，表揚願意花時間看病的醫師，以免醫師被健保跟僵化的體制打倒，另外候診時也麻煩平心靜氣地等候，最後行有餘力可以餵食你的醫師，「我今天一餐都還沒吃...常常靠病人救濟小零嘴」。

貼文引起網友熱議，「好醫師推一個」、「醫師的用心，病人點滴在心」、「台大我看過排上午診一路看到下午的」、「我有遇過回診看報告，醫生退健保不收錢」、「但是這樣的醫師通常一陣子之後就會很多人介紹而病人變超多」、「之前看夜診，看完診醫院幾乎燈都關七成，結帳還得去急診室」。

也有人感嘆根本是體制問題，「對於花心力看病人的醫師，健保跟醫院都是用很不友善的態度在對待」、「還沒被打倒喔？不願在體制內的都開業了」、「沒辦法好醫師大家都想看，健保的錢只能分給每個人幾分鐘」。