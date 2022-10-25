疫情影響，許多人以網路購物代替出門逛街，卻也苦了超商店員。一名網友今天上傳一段影片，還沒到雙11搶優惠的日子，桃園市蘆竹區一家超商門口已經被滿滿的貨淹沒，只剩一條走道，網友們看到都嚇到「以為超商也在撿回收」，心疼店員。

臉書「黑色豪門企業」今天貼出一段16秒影片，指出昨天（24日）下午6點半一家超商門口被包裹塞爆，整個騎樓都是貨，堆到比人高，貨物一麻布袋接著一麻布袋，店員只能從夾縫中生存。

桃園市蘆竹區一家超商門口被滿滿貨物塞爆。(翻攝自黑色豪門企業FB)

其他網友們看到影片後驚呼：「還以為超商兼職撿回收了」、「看起來跟垃圾堆一樣」、「好像回收場」、「傻眼，這怎麼找貨」、「全大竹最強的店」、「等等資源回收阿婆會騎機車來幫忙清」。

還有人替要處理這麼多貨的店員擔心，「店員一定很厭世」、「員工直接離職」，不久後有知情網友跳出來解答，為何這間店包裹特別多，「這是附近有清關公司，機場接出來的貨直接交超商，超商老闆很開心，每天收這些包裹就賺翻，不差客人了」。