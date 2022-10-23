全家聯手金家ㄟ推道地韓式料理，濃郁口感鮮食包含「春川風味起司辣炒雞拌飯」（右）95元。（全家提供）

韓國YOUUS炒年糕杯起司口味，79元。（7-11提供）

北海道十勝起司條，179元。（7-11提供）

起司燻雞義大利麵，75元。（摘自OKmart官網）

23日迎來秋天最後一個節氣「霜降」，意味天氣會逐漸變冷，濃郁系的起司餐點趁味蕾換季藉機上位。據統計，起司用途廣且受消費者喜愛，台灣近五年起司進口量相較前五年增長1成，日本更把11月11日定為「世界起司日」，超商搶搭商機並順應出國風潮開賣百元有找的起司異國鮮食，任選2件8折外，配副餐還有現折10元優惠，有望在進補時節帶動1至2成買氣。

萊爾富即起至11月15日攜美國乳品出口協會開賣異國新品，包含滑順不膩口的「紅醬燻腸義大利麵」，將義大利麵體淋番茄肉醬，再搭Q彈切片燻腸，最後撒美國乳酪絲營造香濃拔絲感；早餐則可選「豬肉起司蛋堡」，選用馬芬堡、豬肉漢堡排等食材，再與美國乳酪片結合，兩款售價不超過80元替消費者月底省荷包。

全家聯手人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇所創的「金家ㄟ」推韓系鮮食，其中「春川風味起司辣炒雞拌飯」以去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭韓式特調辣醬，再撒雙色起司絲，鹹辣香濃訴求滋味道地，現買餐點搭1副餐折5元、搭2副餐折10元。

7-11也進口起司版異國食飲迎戰，包含加熱即食的「韓國YOUUS炒年糕杯」，濃郁切達起司口味適合不敢吃辣的民眾，分量適中當下午茶或宵夜都適合；「北海道十勝起司條」以北海道加曼貝爾起司及鱈魚肉製成，最後搭紅酒提香，現任選2件8折、3件77折。

OKmart鮮食口味同樣多元，常駐經典品項就有「起司燻雞義大利麵」，Q彈麵體搭多汁燻雞肉再鋪上乳酪比薩雙絲，層次豐富又兼飽足感。另11月23日前祭出「暖心大賞」，包含糖餅、鍋物等400品項第二件6折，喜歡在家煮火鍋的民眾可嘗試「桂冠濃醇牛乳鍋」，濃厚乳香配豬高湯，甘甜柔順為寒冷天增添暖意。