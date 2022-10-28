迎接2022的倒數第2個月，影音串流平台Netflix公佈了11月即將上架的新影集，以及準備下架的片單。其中讓觀眾引頸期盼已久、描述英國王室的熱門影集《王冠：第5季》終於迎來確切的上檔日期；另外則有多部經典台灣偶像劇準備「說再見」。

Netflix 11月上架片單有哪些？

Netflix今（27）日在臉書粉絲專頁公布11月的上、下架片單。上架的電影有《阿甘正傳》、《天才少女福爾魔斯2》及《小小兵2》等等；影集部分則有武俠陸劇《楚喬傳》、經典穿越劇《步步驚心》、八年級生童年回憶《天線寶寶》，以及描述英國王室的傳記類型影集《王冠：第5季》。

適逢英國女王伊麗莎白二世離世，位居《網路溫度計》歐美劇網路口碑排行榜第19名的《王冠》，本季將劇情重點放在查爾斯王子、黛安娜王妃漸行漸遠的夫妻關係，格外吸引影迷關注。

image source：歐美劇口碑排名(分析區間：2022/07/28~2022/10/25）

▲《王冠》位於網路溫度計歐美劇口碑排行榜第19名。

4部超神台劇將消失 Netflix 11月下架片單有哪些？

除了11月份將上架的Netflix影集令粉絲相當期待之外，11月份的下架片單也讓觀眾哀鴻片野，像是《斷背山》、《格雷的50道陰影》、《飢餓遊戲：星火燎原》等經典電影都名列其中。

另外，那些年我們青春裡的經典偶像劇《天國的嫁衣》、《海豚灣戀人》、《MVP情人》和《西街少年》也都在下架名單中，消息一曝光就讓不少網友哀嚎「我的青春又要再次逝去了」。

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