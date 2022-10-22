有網友在臉書抱怨，北市中山區一棟大樓內，有民眾將大大小小的紙箱堆在門外，甚至連樓梯間也塞得滿滿的，向大廈主委投訴也絲毫沒有動靜，讓鄰居痛批遇到事故該如何逃生，貼文曝光後引發熱議，誇張行徑讓網友看傻了眼：發生火災大家一起陪葬的概念。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文抱怨，鄰居在門口堆滿了大大小小的雜物、紙箱，就連樓梯間也被塞得滿滿的，只留下些許的走道空間，原PO表示已告知當事人與大廈主委，但過了三天還是一樣，讓他怒批「下一步是1999嗎？」、「阻礙逃生，非常危險」、「遇到大地震或火災是要怎麼逃生啦！」。

貼文曝光後引發熱議，誇張行徑網友看傻了眼。(翻攝臉書爆料公社公開版)

貼文曝光後引發熱議，誇張行徑網友看傻了眼，「這是要搬家還是要丟垃圾呀？」、「門都幾乎堵住了，是要怎麼進出？」、「把照片報消防局，因為管委會要申請消防檢查，這些都是缺失，阻礙逃生路線」、「通報消防，現場勘察，違規開罰，管委會就會處理了」、「發生火災大家一起陪葬的概念」、「囤物癖」、「好扯喔，遇到惡鄰居」。