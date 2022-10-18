天氣轉涼，為了鼓勵民眾走出戶外活筋健骨，台北市大同區至聖里在圓山線形公園舉辦「哪吒闖天關」親子公益活動。除了有專為身心障礙兒童設計的益智闖關、多彩創意手繪、手眼協調挑戰等小遊戲，助孩童在趣味中學習成長；透過遊戲互動，還能擴展民眾與不同群體的認識及相處機會，建立更友善的相融社會！支持公益不落人後的「社區好鄰居」永慶房屋也熱情響應，搭建公益活動帳篷，為友善社會的盡一份心力！

「活動的目標是建立弱勢族群與社會交流的信心，同時，我們也可以從中了解、同理身心障礙兒童自我保護時，可能產生的心情及行為，學會與不同族群的友善共處的生活之道！」至聖里里長楊秀龍分享，為凝聚地方居民情誼、打造包容共處的友善社會，他投入關懷行動多年，除了主辦鄰里趣味益智活動，搭建社會大眾與身心障礙兒童的互動橋樑。也曾聯手商圈、店家與永慶房屋，在萬聖節當日舉行「搗蛋美食義賣」園遊會，邀請里民裝扮同樂，並將義賣所得全部捐贈弱勢基金會，為社會共融相處不遺餘力。

至聖里里長楊秀龍投入弱勢關懷多年，也曾聯手商圈、店家與永慶房屋舉行義賣，將所得捐贈弱勢基金會。(圖/永慶房屋提供)

翻轉舊形象！至聖里兩大建設受矚目

在公益與關懷之外，至聖里也在楊秀龍的爭取下，有兩項重要建設即將落成！

楊秀龍分享，位於圓山捷運站1號出口的圓山線形公園，在今年7月23日重新開幕，經過全面整新升級，不僅優化了植栽設計，更融合圓山歷史古蹟、原生植相等文化元素，以鏤刻鋼版美化公園內捷運墩柱，未來將成為台北美術館等藝文活動的多功能戶外展區，將文化帶入鄰里生活！此外，70年代連接台鐵淡水線的重要站點，圓山車站就位於至聖里，雖然車站大部分建物已於建設捷運時拆除，但仍有超過122年的站長宿舍古蹟保存，也是台灣至今最古老的站長室。楊秀龍透露，歷經約2年的修復及重建，預計於今年10月竣工，待亮相開放後，必能再現1900年代的圓山風華！

永慶長期深耕 為地方注入最實在支援！

「里長是在地建設、凝聚居民情誼最重要的存在！秉持『社區好鄰居』精神，只要地方有需求，永慶都會全力支援！」永慶房屋大同區店長李文成分享，台北市大同區雖然開發較早，但在里長、里民及社區發展協會、商圈發展促進會等各方努力下，早已在街景市容上進步、翻新與升級，翻轉傳統陳舊形象。

李文成表示，永慶房屋長期深耕在地、服務居民，不只提供買賣房屋上的優質服務，也經協助地方舉辦各項活動，贊助活動所需物資，如帳篷、瓶裝水及防疫小物等，並出動永慶同仁於現場提供人力支援，因此與里辦公室、學校及商圈協會都是相識多年的好夥伴，未來也會持續為社區發展、商圈繁榮注入滿滿活力！