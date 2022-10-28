捷運萬大線於2011年囲開始動工，未來將串聯萬華、中和、樹林的交通網路，但本刊卻接獲投訴，自從捷運萬大線動工以來，距離200多公尺遠的民宅竟發生地層下陷狀況，多戶房屋受損，不但房屋的主要梁柱產生裂痕空隙、牆壁也出現龜裂，同時在民宅內外的地面和人行道均下陷，屋主懷疑是萬大線動工才導致這些狀況，希望市府會同土木技師到場勘查，找出確切下陷原因。

本刊於10月19日與陳姓屋主相約，已經高齡80歲的他，講起捷運萬大線動工後自己屋子出現的種種狀況，語氣中有滿滿的無奈，「大概是從1年多前，捷運在我們家附近開始蓋，這整條街的透天厝和公寓出現很多狀況，我們也沒有賴給捷運，說這些都是他們的問題，只希望市政府能找出原因。」

本刊調查，陳姓屋主於1972年花了畢生積蓄買下位於台北市萬華區民和街的透天厝3層住宅，但從去年起，捷運萬大線開始在北市萬大路施工時，屋主家中的梁柱疑似因為地層下陷產生裂隙，還隨著時間越變越大。

「捷運剛開始動工時，柱子原本只有一點點裂痕，但時間越來越久，柱子的裂痕已經可以伸進一隻手指。」陳姓屋主指著梁柱的裂隙，說的既心酸又無奈。

「我住在這邊已經50年，以前從沒出現這種狀況，現在我們每天都擔心哪天因為地震，房子倒下來。」陳姓屋主也指出，捷運動工之後，牆面也出現許多裂痕，地面上還有不平整的凹陷，由於屋主夫妻已經相當高齡，就怕哪天發生跌倒意外。「以前從來沒有這些問題，但捷運一動工之後，就開始冒出來，我們也不知道怎麼辦。」

陳姓屋主指出，從萬大線捷運動工以來，家中的梁柱、牆壁就出現裂隙，甚至大到可以伸進一隻手指。（圖／趙世勳攝）

除了家中梁柱及牆面裂縫、地面下陷等問題，街道上也有狀況。陳姓屋主帶著記者走到住家旁的公園，指著地面說：「原本這些都是平地，現在變的凹下去，有時候走路還會跌倒。」屋主表示，這些突然產生的狀況，都是在捷運動工之後出現，讓人不得不懷疑是捷運萬大線惹的禍。

本刊調查，捷運萬大線從2011年開始動工，從捷運中正紀念堂開始，向西穿越南海路，接著到和平西路，之後到西藏路、萬大路，之後穿過新店溪、保順路、保生路、金城路，最後抵達新北市中和地區，全長總共9.5公里，未來更會再度延伸到樹林地區。

「其實我們只是希望市政府能找出地層下陷原因，如果不是捷運問題，我們也不會賴給捷運局。」陳姓屋主看著已經住了50年的住家，如今竟面臨崩塌下陷危機，只希望市政府能盡快找出原因，並提出解決方案。

對此，捷運局第二區工程處工務所劉主任指出，對於地層下陷事件，確實有接到住戶陳情，也有議員多次關心，「有損害的建物距離捷運大約100、200公尺，已經跨越施工影響線範圍。」劉主任表示，經過多次會勘，目前判斷地層下陷與捷運興建無關。

萬大線完工後，將可以串起萬華、中和等地的交通網路，大幅縮減通勤時間。（圖／翻攝畫面）

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