最近新北市樹林傳出預售案「凱旋大苑」建商宣告解散，工程停擺，爛尾樓隱憂也浮上檯面，對此內政部次長花敬群今（2）日受訪時表示，已啟動檢討預售屋續建機制，也呼籲銀行要留意中小型建商的融資問題；房地產業則表示，樹林案只是冰山一角，明年房市景氣更不好，可能會有更多財務能力不足的小建商，資金斷鏈，接下來還是會有其他未爆彈出現，政府應適時鬆綁土建融管制。

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏早在7月，就重炮轟擊，在政策嚴厲打房、緊縮土建融，加上營建工料雙漲的壓力下，簡直是要打死營建業，新成立的、或是小型建商，資金恐面臨斷鏈，引爆建商倒閉未爆彈；如今，樹林爆發建商宣布解散，預售案停擺的事件，讓外界憂心忡忡，倒閉潮、爛尾樓風潮是否真的來臨。

全陽建設董事長、同樣也是陽信商銀負責人的陳勝宏，相當熟悉建商和銀行融資的放款條件，他表示，接下來還可能會有未爆彈出現。因為，一般來說小建商、或新成立幾年的建商，資本相對不如大型建商、買地成本相對也比較貴，近一年營建成本已大漲三成多，如果預售屋太早賣光，不但不是喜事、甚至可能賺不到錢，被營建成本吃掉原來預估的獲利，再加上央行壓低土建融成數、限期18個月動工，因此他早就預期這樣下去，一定會有小建商出現資金缺口，甚至建商盤案子、售地以求套現出場，更可能出現財務危機。

天時地利不動產公司總經理、消基會副財務長兼房屋委員會委員張欣民表示，建商財務風暴確實值得注意，樹林案應該不只是個案，隨著市場買氣逐漸鈍化，將更考驗建商的財務結構和資金調度能力，預期接下來，還是會有其他未爆彈，陸續浮現。

張欣民表示，像兩年前爆發的新北市中和山琳建設「青慕淳」預售案爛尾樓風暴，儘管預售屋已有履約保證、同業保證制度，但是40幾個承購戶，現在所有政府、民間單位都申訴過了，可是，卻依舊求助無門，錢都拿不回來，此題還是無解。

張欣民表示，另外新北市板橋，前陣子有建商撐不下去，盤出預售案，由於地點不錯，因此已有建商接手。因此，建商財務吃緊、求售土地或預售案事件，樹林案只是冰山一角，接下來應不只是個案，而是會繼續有未爆彈出現。

張欣民表示，現階段建商要同業接手續建預售案，成功機率恐怕不高，因為此時發包，營建成本一定比兩年前貴，加上現在房市人氣買氣都在走下坡，接手後銷售風險相對提高，因此續建已多傾向保守謹慎。