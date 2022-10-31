吳東諺近日錄影民視《醫學大聯盟》與老婆白家綺同台，白家綺放閃說道當時坐月子時，吳東諺正好在高雄拍戲，吳東諺怕她獨自一個人，所以就算只有半天假，也會趕回台北陪她，讓她備感窩心，吳東諺笑說那時候他有了新稱號是「把高鐵當捷運在坐的男子」，雖然聽起來浮誇，但也是他對老婆白家綺的愛，再度閃瞎眾人。

當討論到主題「媽媽忙進忙出為家庭，最容易缺乏哪些東西？」時，吳東諺按鈴回答「時間」時，支支吾吾地想表達自己的貼心，白家綺神救援插話：「還是我來說好了，他自己講會尷尬」，白家綺便分享女兒小朵拉出生後，她看到連續幾天都是老公在幫忙照顧小朵拉，她便提出接力照顧孩子的想法，讓吳東諺可以休息一下。

當時吳東諺一邊抱著小朵拉一邊說：「她在你肚子都十個月了，我多抱幾天也不算什麼」，令白家綺每次回憶起此事，都覺得暖在心頭，眾人聽完後大讚吳東諺：「真的是暖男爸爸、好老公的代表」。