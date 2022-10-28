王瞳出席記者會，心情狀態已逐漸轉好。（民視提供）

白家綺出席記者會，表達對公司的感恩。（民視提供）

劉至翰出席記者會，透露瘦了12公斤。（民視提供）

雷洪（中）帶領眾後輩一起出席鳳凰藝能感恩記者會。（民視提供）

陳美鳳、王瞳、劉至翰、白家綺、吳東諺、雷洪、霍正奇等藝人，28日參加鳳凰藝能20周年感恩記者會。日前Gino無預警跳槽三立8點檔，讓民視方錯愕。在《黃金歲月》與Gino演母子的陳美鳳表示確實很驚訝，對方也沒有跟她聊到跳槽這件事；但身為大姐大，陳美鳳展現智慧，認為每個人做事態度不一樣，無法評斷對錯，好聚好散，不過如果是她要離開老東家，她直言：「我是會說啦。」

陳美鳳表示自己不方便多言，但以過來人身分提醒後輩，不要執著公司特別照顧誰，做事情要顧全大局，創造雙贏。她在民視25年、鳳凰藝能20年，早已累積大量人脈，卻沒想過自立門戶，念舊的她表示：「這裡就像是老朋友，大家都互相有同理心，也很有默契了。」

王瞳遭遇老公艾成驟逝打擊至今，狀態漸漸恢復，她昨日表示食慾變好，胖了1公斤，「我覺得出道22年不是假的，現在已經恢復到可以工作的狀態，會鼓勵自己現在可以，將來也一定可以。」她也透露艾成過世後，有更多的人來艾叻沙，生意越來越好、訂單也變多。而艾成生前債務她表示將選擇限定繼承，加上艾成不是本國人，所以處理方式也不一樣，已經交由律師處理。

剛從美國蜜月回來的白家綺和吳東諺，2人是在拍《我的老師叫小賀》初相識，白家綺甜笑說老公那時還是個毛小子。這次去美國夫妻感情更升溫，吳東諺甜說2人從上飛機一直到旅程結束，手都沒分開過。甜到要生第5胎？白家綺大笑說老公早已結紮1年多，吳東諺搞笑附和：「就是綁起來（結紮）才敢去美國。」

而許久未見的劉至翰也重新加入民視，將演出最新8點檔，他坦言年輕時不太會說話，有得罪公司，很感謝長官拿自己的前途擔保他回來。這次回歸他努力健身運動，3個月瘦了12公斤，現在他單身沒有女友，反而多了一堆車友，常和霍正奇、洪毛等人相約騎車。而先前的房地產工作，他表示有機會還是會繼續，「土地還是迷人的。」