大學選系究竟要以興趣為主，還是以未來職涯考量為主？有鄉民表示，表弟受到熱門美劇影響，大學想要讀化學系，對此他相當猶豫，不知道是否該勸退表弟，沒想到發文詢問後，有不少網友直說「化學系出路廣」，甚至還有人給予極高的評價，認為台大化學系可謂是台積電保證班。

原PO在PTT八卦板發文，表示自己的表弟看了知名美國電視劇《絕命毒師》後，覺得裡面的主角很酷，也因此對化學系心生嚮往，決定大學要以此為目標邁進。而原PO也不曉得這樣的決定究竟是否正確，因此好奇發問：「該勸退他嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人都舉雙手贊成，「化學系出路那麼多有什麼好煩惱的」、「台灣化工好找工作」、「有認識四大化學所去台積電的」、「化學是所有科系出路最廣的科系」、「認識幾個化工碩，現在都在台積電」、「台積電贊助台大化學系館，你想為什麼」、「台大化學=台GG保證班」。

不過也有人抱持不同意見，「我遇過的有機化學老師，一堆都年輕禿頭」、「千萬別，一堆非相關的在喊燒，笑死」、「化學最後還是進台積電，不如一開始就去電機」、「直接打死他，化學沒屁用」、「念有機準備禿頭，謝謝」。