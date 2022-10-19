29歲「登山女神」曾格爾被爆為了170萬登山贊助，與已婚富商搞不倫，遭正宮控告侵害配偶權並求償200萬，但曾格爾否認。事隔2周，正宮PO文吐低潮：「無力感及負能量爆棚。」

正宮5日發文揭發曾格爾為了170萬登山贊助，約她的老公泡湯、約會，淚訴「那一夜我一邊哭一邊截圖…竟然截了175張」，決定告曾格爾侵害配偶權，引發軒然大波。今（19日）正宮再發文寫道：「女人情傷時，朋友就是你的補品。這陣子心情十分低落，無力感及負能量爆棚。」

正宮透露，之前都以為自己能扛下很多事，現在才知道脆弱時很需要朋友的陪伴，「因為有朋友，我覺得我不會永遠孤單；因為有你們，我覺得我還是幸福的。」許多網友紛紛留言鼓舞：「你是最棒的」、「敬勇敢的女人與好朋友們！」、「最好的補品，一定會快快好起」、「因為妳值得被愛」。

事實上，身為正宮20多年好友的女星賈永婕，得知閨密的婚姻被介入，暴哭大呼：「這一刻我心痛啊！我同感遭到背叛！」郁方也挺正宮，發文怒批曾格爾「不該拿別人的血來暖自己」。