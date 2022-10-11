台灣女性登山好手曾格爾接觸登山活動3年，就創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄，陽光、健康的形象深受粉絲喜愛，不料近日卻被爆料與陳姓已婚富商不倫戀，不過時隔6天，曾格爾今日IG公布好消息，在尼泊爾的她已經取得許可證，即將要拿下第13座8千米高山。

曾格爾在IG喜喊新目標。（圖／翻攝自曾格爾IG）

曾格爾今日中午在IG發出限時動態寫道，「我們預計明天拿到許可，前往世界第六高峰卓奧友峰！第13座8千米級別的山峰我來了！Ready to climbing CHO OYU」。

曾格爾9月遭富商的岳姓妻子指控，曾8月登山返國，在防疫期間與她的先生到台北市的高檔飯店偷情，岳女透過iPad訊息發現兩人親密互動，進一步質問富商，兩人爆發婚姻危機。據了解，曾格爾結識富商後，兩人因贊助登山費用互動頻繁，正宮控訴2人行為逾越正常男女關係，提告侵害配偶權求償。

對此，曾格爾同日也在臉書粉專上表示，「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。