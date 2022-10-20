江宏傑親姊江恆亘過去因弟弟和福原愛鬧婚變，遭到日媒抹黑是「妖怪大姑」，讓她一度沉寂1年多，近來終於走出陰霾，重新在IG和粉絲分享日常生活，昨(19日)她曬出自拍照，感嘆最近專注生活，較少把焦點擺在拍照，難得拍了趕緊放上來，讓粉絲見到她光滑細嫩的少女肌。

江恆亘近日在IG透露心情點滴：「現在的生活之美，都放進我的眼裡和心裡，而不是手機的相簿裡」，說的直接一點，「我專注於自己的生活狀態，現在也不太愛拍照，碰巧昨天拍了，趕快放上來」。她也接著強調，專注工作和極少社交，好好睡覺和保養身體，注意飲食和極簡護膚，這6點就是「中年少女」的真實狀態。

江恆亘曬出中年自拍照，被粉絲稱讚狀態凍齡。(圖/江恆亘 IG)

江恆亘今年雖然已42歲，不過歲月仍對她特別優待，凍齡有術的肌膚，看不見任何瑕疵，搭配水汪汪的大眼睛以及修長的身材，依然青春活力滿滿。粉絲們見到後紛紛誇說：「根本大學生啊！而且還是校花等級的」、「真的！年紀漸長，保健身體變得很重要！」、「太美了啦妳在發光耶～」、「哪天想分享妳的美，再拍照分享給大家。」

其實江宏傑和福原愛當年離婚時，江恆亘曾無辜遭殃，被日本媒體貼上「妖怪大姑」的標籤，甚至稱她是兩人離婚的導火線，使她遭到網友的猛烈撻伐，低調神隱1年多才重回社群，而其實江恆亘曾在機場被目擊，照顧來台的福原愛媽媽相當有耐心，不僅代替收輪椅，還會幫忙打理日常事務，與日媒的誇張形容有落差。