吳青峰在台北時裝週壓軸登場，同台DJ Ray Ray。（環球音樂提供）

甫推出全創作個人專輯《馬拉美的星期二》的吳青峰，今(8日晚出席台北時裝週，他以壓軸演出嘉賓現身台北表藝中心大劇院，首次同台亞洲百大女DJ RayRay，兩人合作Remix版本〈醉鬼阿Q〉，為藝術與音樂跨界演出，令人驚豔。

台北時裝週時尚大秀，今晚於臺北表演藝術中心大劇院盛大舉行，吳青峰以壓軸表演嘉賓現身，他一身時尚西裝亮相，並首次同台亞洲百大女DJ RayRay，以Remix版的〈醉鬼阿Q〉重新編曲，令觀眾耳目一新。吳青峰笑說：「今天很開心可以跟Ray Ray合作這首〈醉鬼阿Q〉，謝謝台北時裝週的邀請，但我必須說他們很大膽，還提供我中年就業機會，繼續溫柔地大膽又叛逆吧。」

他接著帶來全新歌曲〈催眠大師〉及〈小王子〉，一連串精彩演唱與高規格的視聽饗宴，以四面環繞舞台，搭配LED燈光變幻，打造最時尚的音樂夜晚，接著帶出最後登場的品牌BOB Jian（簡國彥），與近年來為許多藝人打造炫目面飾的配件設計師二の君合作，強強聯手，共創華麗巨星，為《2022臺北時裝週》劃下完美句點。