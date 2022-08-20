國民黨基隆市長參選人謝國樑昨(19日)上午特別到大武崙工業區，和大武崙工業區協進會現任理事長魏雅庵、總幹事張霖生、及前任理事長、元璋玻璃鄭文煜董事長碰面，也與現場所有工作夥伴問候、打聲招呼。他今(20日)在臉書分享，非常感謝這些企業為基隆帶來許多在地的就業機會。

拜訪過程中，謝國樑也提到，希望未來大武崙工業區可以擴展更多空間，不論是讓企業辦公或是工業廠辦入駐，不僅可以創造更多在地就業機會，讓市民留在基隆工作，更減少通勤的舟車勞頓。

另外，謝國樑認為，未來若企業有意願擴建或增建廠房，對於擴建期間可能帶來的產能縮減，在法律配套完善的情況下，可於地方稅賦提供減免優惠，讓企業能夠更有誘因和意願擴建產能。增加獲利、提升員工薪資水平、政府未來也能增加稅收，達到三贏的局面。

最後，謝國樑非常有信心地說，未來能為基隆引進產業、創造就業，讓市民有更多更好的在地工作機會，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！