具俊曄今出席台北時裝週。（杜宜諳攝）

台北時裝週8日在台北表演藝術中心舉辦時尚大秀，星光陣容盛大，包含具俊曄、Ella、修杰楷、LULU、楊銘威、孟耿如、李霈瑜、JSheon、李沐、大元等人出席看秀，走秀嘉賓邀請體壇好手郭泓志、孫盛希、HUSH、吳思賢及Karencici挑戰國際級舞臺；此外，持修登台演出今年時裝週主題曲，金曲歌王吳青峰也與DJ RayRay跨界合作。

「國民姊夫」具俊曄今戴球帽及墨鏡、身穿白襯衫及卡其褲搭配印有世界地圖的背心出席，一開口就以流利的中文和大家打招呼「我愛你們」，他日前和老婆徐熙媛（大S）甜蜜登上VOGUE雜誌封面人物，今受訪問及老婆對他這次的服裝評價，具俊曄難掩笑容說：「她看到了就說讚。」

具俊曄日前陪大S共度婚後她的第一個生日，具俊曄開心分享2人選了一間不錯的餐廳吃飯慶生，追問他有沒有給老婆愛的抱抱？具俊曄笑回：「有啊，當然啊。」再次表達婚後生活非常幸福。

提及日前陪新婚妻大S共度婚後她的第一個生日，具俊曄開心分享2人選了間不錯的餐廳一起吃飯；有沒有給老婆愛的親親？他笑回：「有啊，當然啊。」再次表達婚後生活非常幸福。