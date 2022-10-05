表演魔術的是8旬「婦唱夫隨」老夫婦，他們是來自竹田鄉履豐村的利崑榮爺爺（前排右）與李玉蘭奶奶（前排左）。（謝佳潾攝）

築愛社區爺奶模特秀，盡展異國風情驚豔全場。（謝佳潾攝）

誰說老人不時尚？屏東竹田鄉有一對8旬老夫婦「婦唱夫隨」學魔術，學到再陷熱戀甜如蜜，另名84歲阿公拉著54歲兒子同台飆戲，找回年輕的回憶，還有75歲阿嬤化身維密天使走伸展台，魅力不可小覷，這群人間活寶齊聚一堂，秀出最精采的自己。

這群人間活寶都是弘道老人福利基金會所服務的對象，弘道為讓長輩們活得更有自信、生活更加充實，特別舉辦「弘道竹田老助盟成果展演」，讓大家看見長輩們的活力與價值，當中3組演出不僅吸睛，背後故事還充滿洋蔥，令人動容。

表演魔術的是8旬「婦唱夫隨」老夫婦，他們是來自竹田鄉履豐村的利崑榮爺爺與李玉蘭奶奶，李奶奶生性活潑，時常參加據點活動與人交際，但利爺爺就比較害羞，多是自己到田裡務農，享受個人時光，但有次他從高處跌落、傷及腦部後，一切都不一樣了。

利爺爺受傷後，李奶奶不放心丈夫一人在家，但又想出去交朋友，於是便鼓勵對方跟她一起去據點，但利爺爺拒絕了李奶奶，直到利爺爺接觸到弘道開設的銀髮魔術課後，對據點活動產生了興趣，換成是他催促妻子參加活動，李奶奶對利爺爺的轉變感到欣慰，她害羞道，彷彿回到熱戀時常常相約去約會。

而用戲劇展現「達達港」百年風情的則是84歲阿公謝金祥與其子54歲謝睿宸，這齣戲在陳述依靠達達港生活的一對平凡男女，是如何從相識到走入婚姻，在婚姻的路上又是如何相互扶持，但看在觀眾眼裡，最精彩的莫過於父子倆同台飆戲，他們各自演繹男主角的青年與老年，情感展現令人回味無窮。

至於化身維密天使的，竟是時常將「老了、沒辦法了」當作口頭禪掛在嘴邊的75歲李見妹阿嬤，她雖然是社區劇場常駐成員，但面對很多表演動作都不太敢嘗試，直到社工多次鼓勵下，這次才放開自我走上伸展台，而當站上舞台的那一刻，阿嬤笑說，其實當時尚模特兒好像也不難。