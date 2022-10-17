台三線楠西段網水庫路方向，16日出現重機車隊當街表演「翹孤輪」。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

一群重機車隊16日上午呼嘯經過台3線楠西段，成員自拍錄下多部機車「翹孤輪」影片，上傳網路自稱「暴徒們收工下山」，引起居民撻伐噪音擾民且危害交通安全，有網友根據影片截圖檢舉，警方17日根據監視器畫面，依照道交條例開罰，網友留言嘲笑「自拍把影片外流才是浩呆」。

台南市山區道路寬車輛少，假日經常是重機飆車的路段，16日上午約有20多部重機車隊，行經台3線楠西路段，往曾文水庫方向，當地道路正在施工，沿途設有工程圍籬，多部重機騎士仍在縮減的車道上表演「翹孤輪」呼嘯而過。

車隊同伴用手機拍下影片，還上傳網路自稱「暴徒們收工下山」引來網友留言抨擊，「逆向又翹孤輪真是找死」、「老鼠屎還自以為了不起」、「期待撞樹那天到來」、「想早投胎別拖累其他無辜用路人」。

有憤怒的網友直接截圖影像，向警方檢舉，引來網友留言嘲諷「自拍還將影片外流才是浩呆」。

山區的居民不滿表示，每逢假日就常有重機車隊來此飆車，除了可能製造危險車禍，也打擾居民安寧，經常睡覺時被突然的引擎爆炸聲驚醒，雖有人檢舉，情況卻一直未改善。

玉井警分局表示，已連續多個假日與環保局、監理站人員組成「監警環聯合稽查」小組，在山區重要路口攔檢，今年共計舉發違規改裝車與無照駕駛案件共75件，16日的重機車隊「翹孤輪」已根據影像掌握至少3部重機車涉及違反道交處罰條例，將製單舉發，可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，若發現另涉嫌公共危險罪，將再依法函送台南地檢署偵辦。