自己家也漏水 徐巧芯請松山信義朋友多戒備！ 18:292022/10/16 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （取自徐巧芯臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市議員徐巧芯在臉書呼籲，臺北市政府水利處說明，信義區時雨量達40mm。信義區近山區沿基隆河、松山區地勢處較低易淹水的居民朋友，請多戒備！ 徐巧芯說，他自己家也漏水了 尼莎颱風來襲雲林沿海降雨 漁民展開防災工作 尼莎颱風路過合歡山刮12級強風 武嶺工地圍籬遭吹倒 汐止伯爵山莊社區爆土石流 住戶緊急撤離 #徐巧芯 #松山區 #信義區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼莎颱風帶來豪雨 蔡英文取消上午赴新竹輔選行程 09:442022/10/16 政治 尼莎來勢洶洶 墾丁沙灘插紅旗、東琉線正常航行 11:302022/10/16 生活 土石流達紅色警戒 桃園復興區後山3里明停止上課、照常上班 17:072022/10/16 生活 尼莎颱風影響 台東浪高4級直擊驚人 11:092022/10/16 生活 大雨炸不停！台北內湖康樂隧道口驚傳土石崩塌 雙向無法通行 18:072022/10/16 生活 尼莎風雨增強！碧潭座位區遭淹沒、人行道消失 民眾嚇壞 12:182022/10/16 社會 汐止車泡水險滅頂「駕駛棄車逃命」 南陽街積水深達1.2米 15:572022/10/16 社會 輕颱尼莎發布海警 東部、北部今明防豪雨 04:102022/10/16 生活新聞 尖石山區雨勢致零星落石 道路緊急搶修中 12:452022/10/16 社會 強降雨蓋大台北！專家警告：明天還會有一輪大雨 19:332022/10/16 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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