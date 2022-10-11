日本桌球天后福原愛，微博停留在8月就沒再更新，讓外界不免擔憂她的近況，不過上個月現身大陸駐日大使館舉辦的招待會時，臉頰消瘦的模樣引發議論，近來積極挽回形象的她，雖被前NMB48成員白間美瑠公開私下暖心一面，但大批網友仍不買帳，依舊難撕「不倫戀」標籤。

根據日本《產經新聞》報導，白間美瑠將在《桌球補習班》節目飾演一角，她表示希望藉此將打桌球的樂趣傳達給不喜歡桌球或不懂桌球的人，還為此將首度參加桌球比賽，她透露為此特地向福原愛及松平賢二討教，松平賢二表示適應氣氛很重要，建議她能提前一小時前到會場感受氛圍，尤其在賽前練習擊球熱身，也能讓心情不那麼緊張。

福原愛除了建議她賽前逐一做好確認，並組織好思緒出賽，絕對會獲得不錯成績，更贈送幸運符作為禮物，此舉動讓白間美瑠受寵若驚，感動表示：「受到了鼓勵，我要盡力而為」，不過福原愛此暖心舉動卻不被網友買帳，仍不斷重掀她的不倫戀黑歷史，看來形象一時間仍難以挽回。

福原愛日前被目擊臉頰消瘦的憔悴模樣時，她語帶哽咽表示：「這兩、三年很多天晚上都睡不著，但是幸運的是自己都挺過來了」，表示在最艱困的時候，都是大陸網友給予鼓勵，強調「想把感恩的心還給大家」。