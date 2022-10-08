在選秀節目《原子少年》中以冠軍團體天王星出道的藝人「小孩」（本名：何世華），最近捲入意圖酒後侵犯網美疑雲，昨(7日)網美和其家人已經到警局提出告訴，而小孩忍了兩天後，今發出新一版聲明，強調：「兩人『親密關係』始於女方要求交往之後，我從未誘拐欺騙」。

小孩最近被網美在網上發文指控疑似酒後意圖侵犯，昨女方及家人到警局報案，指出：「這些種種行為不能被原諒，必須交由司法單位處理，避免更多未成年少女受到傷害」。而小孩稍早發出6點聲明，表示沉澱兩天後有話想澄清，其一，「整起事件的核心焦點，在首次女方於我喝醉情況下來我家中，我是否違反女方意願脅迫求愛；但這點我與女方的主觀認知與記憶都顯有落差，沒有共識，只能讓司法依照證據與雙方說法的合理性來判斷。」

接著，小孩表示，他隔天致電女方，是擔心前晚因為喝醉動作過大，傷害到女方，但女方說沒事，他便放心不以為意。第三，小孩指出，兩人有親密關係是交往後的事，「且男女雙方均滿16歲在交往中的合意親密關係，並沒有違反法律」。第四，基於先前的情誼，小孩認為自己不斷容忍，未來希望透過司法還自己公道。

第五，小孩指出：「我已委任理樸法律事務所李之聖律師，除了在日後司法程序幫助我證明清白，也會追究散播不實謠言者的責任，以盡我保護愛我的人的努力」。最後他點名很對不起原子少年其他的成員，「其他熱血追夢的人，不該被我耽誤」，未來本案進入司法程序，他將不再發言回應。

小孩（本名：何世華）完整聲明如下：

各位好，我是小孩何世華，經過兩天沈澱我想我必須說些話：

一、 整起事件的核心焦點，在首次女方於我喝醉情況下來我家中，我是否違反女方意願脅迫求愛；但這點我與女方的主觀認知與記憶都顯有落差，沒有共識，只能讓司法依照證據與雙方說法的合理性來判斷。

二、 至於隔日與女方電話聯繫，是擔心前一晚因喝醉導致無意識的動作過大，造成女方受傷，但與違反女方意願求愛無關：女方當下也立即表示無礙，我就沒想太多。

三、 兩人「親密關係」始於女方要求交往之後，我從未誘拐欺騙；且男女雙方均滿16歲在交往中的合意親密關係，並沒有違反法律，但此點卻一再遭有心人士扭曲、邪化、帶風向，尚請媒體先進明察。

四、 基於曾有過的情誼，我隱忍至今，然而許多人證與對話紀錄都可清楚證明謠言與事實不符，屆時我會在司法程序中一一呈現，讓大眾公評。

五、 事已至此，我遍體鱗傷，身心俱疲，但總相信世上仍有公理。為了不想讓信任我的家人及朋友被因此事而得利的人消費，我已委任理樸法律事務所李之聖律師（聯絡電話：02-35019345），除了在日後司法程序幫助我證明清白，也會追究散播不實謠言者的責任，以盡我保護愛我的人的努力。

六、 最後，因我的私務波及「原子少年」其他團員的努力，感到很無奈難過，也請諸位先進體諒，其他熱血追夢的人，不該被我耽誤。謝謝各位體諒，由於接下來可能進入司法程序，我將統一委由律師對外發言，再次感恩。

何世華 2022/10/8

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