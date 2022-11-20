本土劇女星謝京穎近年來演出多部八點檔，外型甜美可愛的她，經常在社群媒體中分享生活日常及拍戲的趣事，但她在最新演出的八點檔劇中，突破以往乖乖牌形象，身穿黑色緊身禮服，胸前挖洞展現豐滿的好身材，而近日她再度發出一張性感網紗照。

女星謝京穎在她八點檔《市井豪門》中，飾演廖家儀與何豪傑的女兒，該角色個性低調，存在感不高，平時穿著簡單樸素，但她在劇中為代替學姊相親，打扮得相當火辣，黑色貼身禮服加上胸前挖空設計，好身材全露，對此，謝京穎更直呼：「豁出去了」而這性感造型網友也一面倒地稱讚。

近日，謝京穎在IG發出四種風格的代言花絮照，其中一張她再度展現性感火辣的一面，黑色西裝內僅穿著格紋網紗，「似黑色內衣」造型更直接外露，與她其它照片中甜美可愛形象完全不同，讓網友直呼「超美！」

事實上，謝京穎在不久前傳出與上一檔同劇演員許仁杰傳出不倫戀，雖事後她多次否認並且澄清，但網友仍不放過她，直到17日她再度發文吐露心聲「好好說話就是成本最低的善良」更向酸民喊話「在他人得意時潑冷水、在他人失意時揭傷疤，將口無遮攔當成了自以為的幽默，既是拉低了自己的修養，也令周圍的人避之不及」引來許多網友贊同，紛紛留言鼓勵她。