汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，原以為事情告一段落，沒想到自從大S高調宣布與韓國藝人具俊曄再婚，汪小菲先是崩潰暴走後道歉，接著又高喊思念家人，並於直播透露很感謝大S、具俊曄，一連串行為令人摸不著頭緒。昨（20）日晚間汪小菲更是在直播間獻唱，選歌是張信哲的經典歌曲《過火》，不禁讓網友越聽越火，質疑「婚內做的事還好意思偷酸前妻？」

汪小菲昨日晚間在直播間唱《過火》時，在唱到「怎麼忍心怪你犯了錯，是我給你自由過了火，讓你更寂寞，才會陷入感情漩渦」時格外投入，網友們不禁聯想到他到底是在偷酸前妻大S，還是在提醒大家他先前婚內是否有做背叛大S的事，不管是哪一種想法，搭配上他的歌喉，都讓網友表示「真的越聽越上火！」

汪小菲唱歌，不料引發網友怒火。(圖/微博)

越聽越怒的網友也忍不住替汪小菲改詞，虧他的新歡張穎穎，寫下「讓張穎穎去瘋，讓她去放縱，以為她有天會感動」來諷刺兩人。雖然汪小菲後來有直接說不是他想唱，是因為點讚破1千萬而被要求唱歌，但網友多數不買帳，認為唱歌沒問題，有問題的是選歌。

雖然汪小菲和大S已經離婚長達一年，但風波似乎尚未停止，近日兩人再度鬧上法庭，據悉，雙方對近10億家產達成協議，汪小菲也陸續支付相關費用，不過她與具俊曄結婚後，汪小菲便停止支付這筆費用，大S告上法院指控違反離婚協議，目前傳出大S已向台北地方法院聲請強制執行，獲准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元欠款，根據了解，台北地方法院裁准，也已核發扣押命令。