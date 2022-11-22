藝人大S（徐熙媛）因前夫汪小菲沒有履行離婚協議上的規定，向法院聲請強制執行獲准，氣得汪小菲在微博不斷開罵，還放話今（22日）要來台灣。有大陸狗仔得知消息後，直接在機場堵人，但因為等待太久都沒看到人，直接加碼爆料汪小菲和張穎穎秘戀的時間點，比外界知道的時間更早。

汪小菲昨（21日）暴怒在微博向大小S全家宣戰，透露今天要來台灣，還嗆小S：「你再逼逼，你們家好幾個孩子，我媽見不著一個孩子，不罵你罵誰？你小女兒你不管，等我明天回去，再逼逼，見面說，你們家敢嗎？」、「今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北」。

外傳汪小菲將搭下午1點55分的飛機，從北京機場起飛，預計下午5點15分抵達桃園機場。不過，大陸狗仔「推理君江小宴」親自前往機場堵人，但是等了2個小時，遲遲不見人影，「登機時間都要到了，汪小菲還是沒來哦」。

後來疑似等太久，「推理君江小宴」便在直播中加碼爆料，第一次堵到汪小菲和張穎穎私下聚會的場面，汪小菲在工人體育場後面開了一家飯店，2年前飯店開業，他看到張穎穎吃完飯後，被一輛車接走，汪小菲自己分開走，一個先出來，一個後出來，「當時我們看的是汪小菲，那他就自己回家，這應該是我第一次看到張穎穎還有汪小菲」，之後就是台灣狗仔葛思齊，爆料一些關於汪小菲的事情，「那時候張穎穎就在」。