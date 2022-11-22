張書偉、謝京穎劇中代替別人相親。（民視提供）

廖家儀、何豪傑、傅子純、謝京穎劇中一家四口和樂融融。（民視提供）

謝京穎、張書偉在民視8點檔《市井豪門》飾演歡喜冤家，兩人因頂替朋友相親，而有「3秒之吻」接觸，後來謝京穎發現對方也在「上頂集團」上班，還是她的主管，為了掩蓋自己就是代替相親的人，她在上班時間把自己包得像愛斯基摩人，還化雀斑試圖掩蓋身分，爆笑劇情宛如台版《社內相親》。

謝京穎表示，自己醜化無極限，想說既然要變裝了，就把臉也塗黑，還拿起眼線筆加上雀斑，她說在戲劇中以往都要漂亮呈現，沒想到扮醜偽裝後，卻更吸引觀眾眼球，有觀眾留言說「化雀斑還是好可愛」，還有觀眾直接敲碗兩人交往，讓她啼笑皆非。

她說，近期播出因上司張書偉有發現她變裝的異樣，她被逼得摘下口罩，張書偉看著她的臉說「妳真的長得很抱歉，而且千萬不要長得抱歉能力也抱歉」，讓她聽傻回：「我爸說我很漂亮，說我可以去選中國小姐！」她說因為劇中媽媽是曾獲中國小姐選美冠軍的廖家儀，她就決定把這句話置入台詞，沒想到說完這段詞，現場的人都憋笑，忍到導播喊卡後哄堂大笑。

謝京穎表示，最近劇情只要跟張書偉一碰面就要鬥嘴，但台詞很多，加上節奏很快，所以兩人一碰面就開始對詞，很謝謝張書偉給她很多建議，兩人也培養默契及喜劇的節奏，希望給觀眾不一樣的視覺享受。