蕭邦鋼琴大賽首獎得主、南韓鋼琴家趙成珍將再度來台，相隔三年，觀眾再見到他，他已再進化，不僅已經和柏林愛樂、維也納愛樂等頂尖樂團合作，前陣子也頻繁現身於檀格塢、巴登巴登、韋爾比耶等歐美大型藝術節，可說是炙手可熱的鋼琴家。

趙成珍從獲獎後就成為國際焦點，除了在韓國掀起一波古典熱潮，也成為許多青年學子心中的理想與榜樣。在家中是獨生子的他曾表示：「只要有一架鋼琴，我就不寂寞。」

趙成珍在大賽後也和古典音樂唱片大廠環球唱片（Deutsche Grammophon），緊接著和許多頂尖樂團合作。今年初他也臨時接獲通知，在24小時內從柏林飛往紐約，與維也納愛樂在古典音樂殿堂卡內基廳的首演，令紐約時報讚嘆：「他不只是讓音樂會順利落幕，他憑著記憶演奏出精細絕美的瞬間，是完全專業的音樂製作。」

猶記得趙成珍2019年的在台獨奏會，當時他在演出結束後，一口氣以五首安可曲，回應台下熱烈的觀眾，也承諾觀眾一定會再回來。同年10月他也再度和費城管弦樂團來台。

這次來台，他為觀眾準備了作曲家韓德爾、布拉姆斯、舒曼等曲目，演出將於12月16日在台南文化中心、12月18日在高雄衛武營音樂廳，12月19日在台北國家音樂廳登場。