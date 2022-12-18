八三夭。（新竹市政府提供）

Ozone。（新竹市政府提供）

2022新竹市感恩季演唱會為全國耶誕檔期指標活動之一，昨(17日)頂著7度寒流細雨登場，眾歌手抗寒法寶盡出，保溫瓶、發熱衣圍巾、手套全部出動，天團八三夭與紛絲互動這回不丟海報，直接丟出暖暖包給歌迷，現場超搶手，笑說「丟暖暖包的感覺很像在丟魚飼料」，而擅長抒情歌的金曲歌王許富凱，凍到要靠跳舞取暖，與天后萬芳合唱《愛情限時批》時，兩人大跳恰恰，默契十足，模樣相當逗趣可愛，因為寒流來襲，歌手演出增添平日看不見的趣味，粉絲直呼賺到了。

今年新竹市感恩季晚會陣容超級華麗，幾乎是各縣市跨年級的重量歌手搶先聽；節目內容也最為多元，一共結合「民歌」、「金曲」、「偶像」等三大主題元素，雙壓軸卡司祭出了當紅偶像Ozone跟搖滾天團八三夭，果然超高人氣吸引了眾多粉絲，不畏寒流漏夜排隊，市府廣場瞬間變成帳棚露營區，正式開演後，總計超過3萬人次湧入活動現場，寫下參與人數新高。

新竹市感恩季演唱會的特色就是能滿足各年齡層觀眾，首登場由民歌知名歌手凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋等民歌界靈魂人物帶來一首首膾炙人口的歌曲，《月琴》、《外婆的澎湖灣》、《鄉間小路》經典連發，氛圍宛若搭乘時光列車回到5、60時期的台灣美好年代；而接續由「含金量」最高的金曲歌手曹雅雯、許富凱、萬芳輪番登場，天王天后的歌喉令現場觀眾如癡如醉，而許富凱驚喜合體萬芳，破天荒合唱《愛情限時批》，當做送給粉絲耶誕驚喜禮物；而萬芳的《新不了情》前奏一下，3萬民眾大聲齊唱，彷彿成了露天大型KTV。

特地將跨年前最後一場表演獻給新竹市感恩季的Ozone，一登場即引起年輕粉絲騷動，勁歌熱舞現場尖叫聲不斷，舞台前更出現一大片應援燈牌海，Ozone暖心提醒粉絲注意保暖，展現親切可愛的一面。人氣搖滾天團八三夭登場後，晚會進入最高潮，八三夭將小巨蛋個唱的精華直接搬到新竹感恩季的舞台，《東區東區》、《想見你想見你想見你》等歌曲連唱，最後以《致青春》為將晚會氣氛炒到最熱，為新竹感恩季畫下一個完美的句點，三立都會台也將在一月精彩重播。