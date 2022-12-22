吳翔震工作時，最在意髮型硬挺，持久。（ 中野製藥提供）

吳翔震以陽光，健康， 充滿活力的形象 ，最近接下專業美髮沙龍品牌的男士相關產品系列代言，這半年，他靠打桌球，游泳，成功瘦身10公斤，變得非常緊實。他成功為身材塑形，最近在粉絲團po出露點照，粉絲大讚他擁有「處男乳頭」，令他十分困惑，粉絲問他是否很少被使用？讓吳翔震羞紅臉，不知如何回答。

今年疫情期間，吳翔震接拍一部電影，並成功舉辦畫展，平常休閒時，就是努力運動， 讓自己增加免疫力， 又能恢復性感體態。今年吳翔震舉辦畫展期間，中野製藥台灣總代理的總經理林見峰到畫展賞畫，剛好遇到吳翔震在現場，林見峰相中吳翔震的全方位藝術才華，而且外型陽光帥氣，頭髮烏黑濃密，而且形象健康，主動邀請吳翔震試用產品並接任代言。

吳翔震試用後的真實感受真心推薦，他表示，無論 拍戲或是參加活動， 很需要讓髮型持久，固定，而且好抓、塑型的髮蠟，他說：「就是它了，它就是我要找的髮蠟！」如果擔心拍戲，旅行的時候，髮型不夠持久，加碼噴上黑晶鑽極強定型噴霧定型，可以維持10個小時頭髮都不會變型。