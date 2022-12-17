珉豪明年將來台灣舉行粉絲見面會。（華藝娛樂提供）

韓流男團「SHINee」成員珉豪特別選在農曆春節初八來台舉行粉絲見面會，希望能感受台灣的年節氣氛外，也將帶著最精彩的演出內容，同時獻唱最新專輯的作品，珉豪說：「很久沒來台灣見SHINee World（官方粉絲名）了！很想念你們，你們對SHINee的支持總是沒少過，這次我將帶著自己最新的專輯與大家見面，其實我是很期待又有點緊張的，因為這是我的首張個人專輯，很想馬上帶著作品與你們分享，聽聽你們的建議，到時請務必多多指教！」

擁有「顏值零死角」美譽的珉豪在隊內是「門面擔當」，其演藝優質形象，更是深受各地粉絲喜愛，始終把「SHINee」視為生命般存在，出道14年，終於推出首張個人專輯《CHASE》，珉豪把名稱致敬成員泰民《ACE》、鐘鉉《BASE》、KEY《FACE》與溫流《VOICE》各自首張個人專輯名的相同尾音，珉豪表示，首張個人專輯花了相當多心思參與，也嘗試不少演唱方式來呈現出歌曲本身的元素，交出了頗為滿意的成績單，也不忘謝謝，泰民、KEY、溫流、銀赫、允浩等許多朋友給他的肯定與意見，「這對我都是非常珍貴的！當然家人與粉絲也是！」

不管再忙，都不忘陪伴家人的珉豪，過年期間，也預計安排數天好好陪伴家人過節，至於新年新希望，他說：「首先一定是希望SHINee與SHINee World永遠心都在一起，我的家人、朋友平平安安、身體健康！我的首張個人專輯《CHASE》能獲得更多的肯定！」「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」將於明年1月29日（日）晚間6點於台北國際會議中心（TICC）登場，更多詳情請上華藝官方娛樂臉書查詢。