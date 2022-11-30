被人插隊時，通常都上火的很快。一名女網友就抱怨，自己逛夜市正在排隊要點餐時，突然被帶著孩子的母親插隊點單，氣得她當場破口大罵，事後更在網上PO文公審，未料網友看完全文後，風向卻一面倒，認為是原PO自己有問題。

原PO在《Dcard》發文「有夠沒水準的媽媽」，她表示自己跟男友去台南某間夜市覓食，看到玉米起司攤就忍不住停下來要買，但女服務生做事不靈光，效率又差，完全在瞎忙，導致大排長龍，還有許多人都沒點單，自己也一直在旁邊默默看著，想說等到女服務生事情告一段落再開口。

此時一名帶著孩子的媽媽直接走到女服務生面前詢問「我可以點單嗎」，讓原PO當場爆氣嗆「我們在排隊耶，沒看到這邊一堆人？妳插隊知道嗎」，未料對方卻擺出一副不屑的表情，讓她實在很火大，直說自己差點就飆出三字經。

文章曝光引發熱烈討論，但風向卻一面倒，不少人認為問題根本出在原PO身上：「妳自己不問店員也不點餐，卡在那邊浪費所有人時間，難道後面的人都要先等妳開竅？」、「如果店家沒有明確動線規劃，一堆人圍在攤子前又沒人開口，那位媽媽以為你們是等取餐，開口問能不能點餐也是合理吧」、「照你的說法那個人沒插隊你可能現在還在排隊了笑死」、「妳也可以自己開口問啊，人家又不會通靈」、「誰知道妳是點餐還是取餐，自己先那麼凶，對方也沒口出惡言，腦補一堆還公審人」、「開口詢問是有這麼難嗎」、「一方面說店員瞎忙，一方面又說自己很貼心等店員忙完，有夠雙面人」、「要抱怨也是抱怨店員吧，完全看不出來媽媽錯在哪，根本遷怒」；但也有少部分人仍支持原PO：「我以為先問前面的客人點完單沒是常識耶」。