台中市清水區1歲女童「小桃子」，上月在蔡姓保母家突然昏迷，送醫檢查發現顱內出血，手術後仍插管昏迷恐成植物人，經院方積極搶救後，於2日上午拔管。小桃子媽媽在臉書po文「小桃子去當天使了」，兩封信千字文訴說父母對寶貝的思念，希望能重回身邊再當爸爸媽媽的女兒，更自責沒能好好保護「小桃子」。

「小桃子去當天使了」！小桃子母親在臉書po出兩封信，一封是「媽媽給小桃子的信」，另一封則為「給拔拔最愛的小桃子」，訴說1年1個月來的生活點滴，文字中充滿了感謝，謝謝女兒所帶來的歡樂，更自責沒能保護好她。

小桃子母親提到，「我們真的很愛妳！」等妳準備好了，行李帶齊全，希望能夠再次回到我們身邊…。小桃子爸爸說道，「妳讓拔拔為妳感到驕傲，拔拔也知道妳已經盡力了，拔拔永遠不會停止愛妳。」

1歲女嬰「小桃子」上月8日在蔡姓保母家突然昏迷，送醫檢查發現顱內出血，手術後仍插管昏迷，恐成植物人。相隔10天，媽媽在民代陪同下出面控訴，台中地檢署偵辦後發現蔡姓保母涉嫌3度傷害女童，並在「寶寶日誌」APP偽造照護過程，檢察官23日拘提蔡女，以嫌疑重大且有滅證之虞向法院聲押獲准。