歌手羅莎莎20日推出首張個人專輯《長大有出息》。在年屆30歲之際推出這張作品，正好為羅莎莎六年前做出的人生轉折下了完美的總整理。出道前曾在行銷公司工作的她，心中一直懷抱著音樂夢，因此邊扮演上班族的角色、一邊與朋友練團拍歌唱影片，同時參加選秀節目錄影。

談及當時正職與興趣兩頭燒的生活，羅莎莎表示仍由衷感謝當時的主管們：「他們都很支持我做音樂，在各方面都相當包容，讓我可以全力以赴追求夢想。」

深知初踏入音樂圈的工作較不穩定，羅莎莎藉由兼職教唱熬過最辛苦的階段，她最窮時一整個星期只吃一條白吐司配鮪魚罐頭，樂觀的她卻笑說：「還好我很喜歡吃鮪魚，其實我沒有吃得很痛苦。」隨後直言如此的轉變對自己來說亦是再一次「長大」：「實現理想的雖然會有些痛苦，但漸漸會越來越開朗，有種重生感。」

唱片公司日前為羅莎莎舉辦專輯搶聽會，邀請眾多音樂圈好友一同到場共襄盛舉，除了一連演唱〈長大有出息〉、〈嫁不嫁〉、〈浪漫演算法〉、〈撞牆〉及〈嘴硬公主〉等多首新曲，熱愛聖誕節的她，還應景地和大家玩起以「長大」為主題的交換禮物。羅莎莎準備了鮪魚罐頭，笑說對自己有深刻的意義：「度過那段天天吃鮪魚吐司的時光後成長了許多，希望把這個好味道分享給有緣的朋友。」