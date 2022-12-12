大陸女星柴蔚11年前演出電視劇《步步驚心》中「承歡格格」一角深受觀眾喜愛，之後陸續參演多部知名戲劇作品，長大後的她經常在社群中與粉絲分享日常，近日正好迎來她二十歲生日，她也在微博上曬出一系列美照。

柴蔚7日在微博上發出一系列美照慶祝她的二十歲生日，照片中她身穿白色洞洞裝，裡面粉色小可愛若隱若現，搭配深色丹寧短裙露出修長的美腿，拿著氣球對著鏡頭放電擺Pose露出甜美笑容，相當可愛誘人。

柴蔚二十歲生日曬出一系列美照。(圖／柴蔚微博)

照片曝光後，許多粉絲紛紛留言祝福並稱讚她「好漂亮！生日快樂」、「20歲真的有在變美」、「迎接美好的二十歲吧」、「新的一歲繼續發光發亮」另外，也有粉絲感嘆「從你12 歲看到你20歲ㄟ」、「從步步驚心看到現在」。

事實上，柴蔚除了演出《步步驚心》外，也曾出演《神鵰俠侶》中童年的程英、《羋月傳》中的小羋月以及演出電影《小時代：靈魂盡頭》的小林蕭等，長大後也有陸續演出多部戲劇，也經常到各大綜藝節目上擔任嘉賓。