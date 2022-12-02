台北士林官邸菊展迎來20歲，今年展期從即日起至12月11日，為慶祝這個特別的日子，台北市公園處打造8個以「歡慶派對」打造的主題展區，明天還會舉辦慶生音樂會，邀來眾多歌手演出，熱鬧非凡。而台北市副市長彭振聲今天下午也出席「菊展慶生會」，獻上滿滿祝福，除分享幸福與喜悅，也讓市民更能了解菊展美麗的菊花是透過眾人努力才有今日成果。

彭振聲表示，菊展2002年復辦至今，一路走過20年，經歷過花博、世大運等國際盛事，留下許多令人印象深刻的花藝佈置，提供民眾不同以往的士林官邸面貌，呈現美麗的菊花世界，並展現多年來的菊花栽培技術，如直徑長達30公分的大菊、長度達1.2公尺的懸崖菊、還有各式心型、塔型或柱狀型的造型菊，當然還有「最佳女主角」大立菊。

彭振聲說，菊展2004年單株開出180朵花，至今已能栽培出千朵菊花，再從單株牽引整枝只開單色花，到以嫁接栽培技術開出多色花，花朵大小相同、排列整齊，其栽培技術最困難且複雜，今年特別以實體展示及影片介紹大立菊的每個生長階段，分享園藝達人們的心路歷程，及解密大立菊種植的疑難雜症。

公園處處長黃淑如說，為慶祝菊展20週年，展區中有8個以「歡慶派對」打造的主題展區，打造菊展專屬「沉浸式派對」，大門口設有「菊耀20」展區，有4米高的蛋糕綠雕、栽培技術滿分的造型菊，營造全場派對氛圍，還有參加派對的非常熊兄弟、與蝶共舞的黑皮兔、遠從藍色海域來的海豚及孔雀團舞等爭相比美；「花園派對」展區則利用豐富的菊花及色彩絢麗的當季花卉，堆疊成可口的冰淇淋，搭配紀念香檳、拱門造景及大立菊派對餐桌等充滿豐盛節慶感的裝置藝術，營造派對熱鬧風格，更有超過90種「小立菊」品種，值得行家細細品味菊花之美；「舞動粉紅泡泡」的花仙子則舞動著裙襬，綻放花朵般的生命力，蝴蝶彈奏著熱情音符，歡慶壽星到來。

「星空派對」展區由地球綠雕與絢麗星球陳列眼前，走進由香菫菜、流星花、六倍利及鵝河菊等藍色花卉布置的花之宇宙，踏入由銀葉菊布置的銀河長廊，體驗穿梭在銀河系間的旅行；「邁向未來派對」穿越了由芙蓉菊以及各色菊花營造的銀河、星雲的景象後，看到了20株棕櫚類樹木猶如點亮的蠟燭，黑色向日葵帶來滿滿的未來感，一起邁向下個20周年。

「享樂派對」則有讓人食指大動的蛋糕點心及綠雕Pizza，邀請大家一同放鬆享受美食；而「幸福許願亭」的幸福廊道則充滿著千紙鶴，讓前來遊客許下願望，完成這場派對之旅，享受與菊相伴的幸福秋日；「成年加冠PARTY」由各式菊花花藝結合成年禮加冠概念設計，展現各行各業的精彩面貌，慶賀菊展加冠成年；最後來到「菊展時光機」走進時空隧道，透過菊花花藝手法可以看見歷年菊展經典主題重現你眼前，如2010菊宴台北城、2012手舞菊蹈、2014愛耀菊時、2018菊世遨遊，邀民眾一同見證菊展20年的成長蛻變。

園藝管理所主任吳旻靜補充，今年為盛大慶祝菊展20歲生日，明天還會特別舉辦菊展慶生音樂會，邀請的歌手們都和「20」有關，開場邀請到「花IN台北」主題曲的創作歌手魏品勻，以動人的歌聲為大家揭開慶生音樂會序幕，隨後有人氣樂團「旺福」炒熱全場氣氛，還邀請到活力滿滿的20歲青春女團「AKB48 Team TP」帶來充滿熱情的唱跳演出，最後由出道20週年的音樂才子范逸臣壓軸演出，同時也有多場有獎徵答小活動，讓市民享受動人歌聲的同時，還有小活動可以參加。