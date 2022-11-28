士林官邸菊展入口處以「菊躍20」為主題，以大型菊花綠雕、20字樣造型菊花生日蛋糕綠雕來迎賓，搭配色彩豐沛的多花性小菊花帶，營造出派對氣氛，歡度菊展20週年慶。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展入口處以「菊躍20」為主題，以大型菊花綠雕、20字樣造型菊花生日蛋糕綠雕來迎賓，搭配色彩豐沛的多花性小菊花帶，營造出派對氣氛，歡度菊展20週年慶。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展的「花園派對」展區，從色彩繽紛的菊花冰淇淋、杯子蛋糕造型菊，讓民眾走入展區驚嘆展出作品帶來療癒的力量。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展的「舞動粉紅泡泡」展區，以花仙子一起舞動，感受花朵綻放的生命力，步入展區感受到參與彩幻化的生日派對。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展展出的21萬盆菊花佈滿士林官邸公園每個角落，28日適逢天氣放晴吸引大批民眾前來賞菊。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展舉辦20週年，不少民眾在「20th HAPPY BIRTHDAY」看板前合影留念。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展展出的21萬盆菊花佈滿士林官邸公園每個角落，28日適逢天氣放晴吸引民眾前來遊園，民眾則擺POSE留下美麗的瞬間。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展展出的21萬盆菊花佈滿士林官邸公園每個角落，28日適逢天氣放晴吸引大批民眾前來遊園與拍照。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展展出的21萬盆菊花佈滿士林官邸公園每個角落，28日適逢天氣放晴吸引民眾前來遊園，民眾則擺POSE留下美麗的瞬間。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展的「幸福許願亭」展區，充滿千紙鶴的幸福廊道中許願，一定可以幸福滿滿、美夢成真。（陳怡誠攝）

士林官邸菊展中「擁抱大波斯」展區，限定的大波斯花海，民眾愉悅坐在盪鞦韆中除拍照當網美外，並可享受專屬秋冬季限定花海的溫暖。（陳怡誠攝）

2022士林官邸菊展「菊耀20」日前盛大登場，展期一直到12月11日，為歡慶菊展20周年，公園處打造15個豐富展區，讓喜愛賞花的民眾可以盡情沉浸在秋菊圍繞中，期待市民一同慶祝士林官邸菊展20歲生日快樂。

今年士林官邸菊展主題為「菊耀20」，20歲的菊展特別以「歡樂派對」、「創新技術」及「美好回憶」三大概念來打造各展區，像是以歡慶派對為主的「菊耀20」、「擁抱大波斯」、「花園派對」、「舞動粉紅泡泡」、「星空派對」、「邁向未來派對」、「享樂派對」等，打造一系列生日派饗宴。 透過花藝、自然風景將療癒系氛圍融入透過花藝、自然風景將療癒系氛圍融入其中，連結起大家參加生日派對的快樂回憶，讓大家享受美好的秋菊季節；同時一起回顧20年美好回憶的「菊展時光機」及「憶菊20回憶長廊」。

從2002走到2021年，回顧每年的精彩，滿園21萬盆菊花與祝福佈滿士林官邸公園每個角落，「大立菊的家」及「大菊品種展示區」則呈現菊花栽培技術的精進與公園處工作人員的心歷路程，走過20個年頭，展望未來的同時，結合過去的經驗以及技術，成就每年菊展風采更上一層樓。