2022士林官邸菊展「菊耀20」日前盛大登場，展期一直到12月11日，為歡慶菊展20周年，公園處打造15個豐富展區，讓喜愛賞花的民眾可以盡情沉浸在秋菊圍繞中，期待市民一同慶祝士林官邸菊展20歲生日快樂。
今年士林官邸菊展主題為「菊耀20」，20歲的菊展特別以「歡樂派對」、「創新技術」及「美好回憶」三大概念來打造各展區，像是以歡慶派對為主的「菊耀20」、「擁抱大波斯」、「花園派對」、「舞動粉紅泡泡」、「星空派對」、「邁向未來派對」、「享樂派對」等，打造一系列生日派饗宴。 透過花藝、自然風景將療癒系氛圍融入透過花藝、自然風景將療癒系氛圍融入其中，連結起大家參加生日派對的快樂回憶，讓大家享受美好的秋菊季節；同時一起回顧20年美好回憶的「菊展時光機」及「憶菊20回憶長廊」。
從2002走到2021年，回顧每年的精彩，滿園21萬盆菊花與祝福佈滿士林官邸公園每個角落，「大立菊的家」及「大菊品種展示區」則呈現菊花栽培技術的精進與公園處工作人員的心歷路程，走過20個年頭，展望未來的同時，結合過去的經驗以及技術，成就每年菊展風采更上一層樓。
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