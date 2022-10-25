男星吳奇隆和劉詩詩結婚7年育有1子「步步」，今年初他被媒體爆出婚變傳聞，引起網友熱議，不過由於兩人是話題焦點，常被拍到恩愛場面，在粉絲心中早已是「模範夫妻檔」，失和謠言隨著時間消逝。然而，近來狗仔拍到，劉詩詩因新戲與工作人員吃飯，遇到老公吳奇隆特意探班，本該是好事一樁，卻遭到有心人士扭曲成是擺拍，令忠實粉絲看不下去開嗆。

近來大陸狗仔拍到，劉詩詩與來探班的吳奇隆一身休閒打扮，和新戲《一念關山》的劇組在一間小餐廳聚會，飯後，吳奇隆自然牽起老婆劉詩詩的手，另一隻手則摟著她的肩膀，超寵妻的畫面全被粉絲看在眼裡，隨後，劉詩詩揮手與眾人道別，夫妻一起走向停車處，上車前，吳奇隆再度霸氣摟劉詩詩的腰，讓粉絲見到後，不禁直呼：「真夫妻CP真的太甜！」

吳奇隆現身劉詩詩劇組的聚餐探班。(圖/微博)

吳奇隆和劉詩詩的真夫妻CP令人稱羨。(圖/微博)

不過公眾人物的一言一行，總伴隨著抹黑，部分有心人士看完影片後開酸：「一探班新聞稿必安排上」、「刷存在感，這擺拍的」、「結過婚的是個眼睛都看得出來有多假」，鐵粉看見後不禁反擊：「總有人陰謀論」、「人家真夫妻也有人破防」、「幸福感爆棚了」、「吳奇隆很愛劉詩詩的」、「不秀恩愛說婚變，出來了說擺拍，總有話說」、「老夫老妻這麼多年，那麼多人操心」。

吳奇隆一家三口出遊被拍。(圖/微博)

吳奇隆不久前也被狗仔拍到，帶劉詩詩和3歲兒子深夜聚餐，離去時，劉詩詩走在前方抱著小孩，吳奇隆則尾隨在後，最終一家三口上車離去，有人見此開酸：「吳奇隆一個男的為啥不抱孩子啊」，粉絲們則護航說：「有時候小孩子會指定讓人抱的，這個也可以吵」、「可能是爸爸抱累了」、「有沒有可能孩子要媽媽抱呢」。