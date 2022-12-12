大陸防疫規定鬆綁後，民間陸續湧現藥品囤積的浪潮，不光藥房的感冒藥被一掃而空，日前還傳出黃桃罐頭能抑制新冠病毒，造成民眾瘋狂搶購的現象。不過有廠商和醫學專家出面闢謠，指出黃桃罐頭沒有任何藥效，純粹只是一種甜蜜的「安慰劑」。

綜合陸媒報導，陸網日前傳出許多以黃桃罐頭作藥的文章，稱能抑制新冠病毒，短短幾天就造成民眾瘋狂搶購的熱潮，商品一度被賣到斷貨。對此，病毒學專家常榮山表示，黃桃罐頭不能代替醫學治療，最多只能起到心理上的安慰作用。不過，他還是建議民眾可以多吃富含維生素C、D、E的水果，如橘子、奇異果，可緩解染疫後導致的疲倦感。

大陸病毒學專家常榮山表示，黃桃罐頭不能代替醫學治療，最多只能起到心理上的安慰作用。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師高曉玲也強調，吃水果無法替代藥物治療，黃桃罐頭可說是一種甜蜜的「安慰劑」。他呼籲，一旦確診新冠肺炎，一定要藉由科學藥物才能治療。

同時，位在遼寧省的林家鋪子食品有限公司也發文透露，在市面上出現搶購黃桃罐頭的期間，甚至收到了民眾詢問，「你家的黃桃罐頭能治病嗎？」對此，廠商澄清，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，民眾應理性囤貨勿盲從。

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