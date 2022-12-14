歐盟執委會正在尋求各方意見，以決定歐盟是否要放寬國家援助的規定，允許政府去支援受到美國降低通膨法(IRA)衝擊的企業，並計畫在未來成立歐洲基金。

美國的該項價值4300億美元的降低通膨法案，將為美國生產的電動車和其它綠色產品提供稅務減免；但也引發外界擔憂，認為可能會對歐盟的汽車出口產生不利影響。

儘管德國、法國、義大利等汽車工業大國呼籲更多的企業補貼，或制定類似的歐盟法律，但是也有人士擔憂，此前在新冠疫情大流行近幾年期間，政府已經對企業提供數10億歐元大量的注資。

據知情人士的透露，歐盟高層將詢問相關國家，國家援助規定是否應該放寬到受美國降低通膨法衝擊的企業；此前該規定架構在三月時被採納，主要只是針對俄烏戰爭中受創企業的援助。

執委會在周二證實，已經啟動諮詢程序，目標為讓國家援助規定更為簡化和可預測，以加速對綠色產業的公共投資。

歐盟執委會一名發言人表示：「以副主席維斯塔格(Margrethe Vestager)的話來說，目前的形勢要求進一步簡化投資標準，並縮小現有差距，並以包括原材料在內的戰略性綠色產業整個價值鏈為目標」。

「同時，為了保護我們在(歐盟)單一市場中的公平競爭環境，我們在中期還將努力打造一家歐洲基金，以支援這些戰略投資」。